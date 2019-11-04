Напомним, граждане запустили онлайн-петицию с призывом сделать 31 декабря, а также 1 и 2 января выходными днями на минувшей неделе.





Достаточно быстро обращение в адрес Администрации президента и Минтруда набрало почти 11 тысяч подписей. При этом, судя по динамике, петиция может собрать гораздо больше подписей.





Петиция с призывом предоставить дополнительные выходные уже стала популярнее обращения против "закона об отсрочках" - оно собрало немногим более десяти тысяч подписей, хотя тема была крайне резонансной, пишет sputnik.by









Увы, у белорусов нет ни рождественских, ни новогодних каникул. Официально праздничный день только 1 января, а 31 декабря и 2 января, если не выпадают на субботу-воскресенье, являются рабочими.





Власти на тот раз снизошли до того, чтобы сделать 2 января выходным, но его придется отрабатывать в субботу на той же неделе.





Авторы же петиции хотят, чтобы эти даты всегда были выходными днями - они уверены, что это принесет пользу не только людям, но и экономике.







