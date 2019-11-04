Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Почти 11 тысяч белорусов требуют сделать 31 декабря выходным. Услышит ли их власть?

Уже около 11 тысяч белорусов поддержали онлайн-петицию с призывом к власти дать гражданам нормально встретить Новый год.

Почти 11 тысяч белорусов требуют сделать 31 декабря выходным. Услышит ли их власть?
Напомним, граждане запустили онлайн-петицию с призывом сделать 31 декабря, а также 1 и 2 января выходными днями на минувшей неделе.

Достаточно быстро обращение в адрес Администрации президента и Минтруда набрало почти 11 тысяч подписей. При этом, судя по динамике, петиция может собрать гораздо больше подписей.

Петиция с призывом предоставить дополнительные выходные уже стала популярнее обращения против "закона об отсрочках" - оно собрало немногим более десяти тысяч подписей, хотя тема была крайне резонансной, пишет sputnik.by


Увы, у белорусов нет ни рождественских, ни новогодних каникул. Официально праздничный день только 1 января, а 31 декабря и 2 января, если не выпадают на субботу-воскресенье, являются рабочими. 

Власти на тот раз снизошли до того, чтобы сделать 2 января выходным, но его придется отрабатывать в субботу на той же неделе. 

Авторы же петиции хотят, чтобы эти даты всегда были выходными днями - они уверены, что это принесет пользу не только людям, но и экономике.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru