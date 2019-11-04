Правительство Японии выделило белорусским больницам гранты на сумму более $220 тыс., сообщили в посольстве Японии в Беларуси.





"Посольство Японии имеет честь сообщить о проведении церемонии подписания грант-контрактов в рамках программы "Корни травы" со следующими учреждениями здравоохранения: "Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья", "Гродненская областная инфекционная клиническая больница" и "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно".





Общая сумма грантов, выделенных учреждениям для закупки оборудования, составит более двухсот двадцати тысяч долларов", - говорится в сообщении.





В посольстве отметили, что с 2004 года в Беларуси реализуется программа правительства Японии "Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека".





В рамках данной программы правительство Японии выделяет гранты с целью помогать людям, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.





Торжественная церемония подписания контрактов на выделение грантов пройдет 6 ноября.









Благодаря гранту УЗ "Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья" сможет закупить кольпоскоп на сумму $78 794.





УЗ "Гродненская областная инфекционная клиническая больница" получит грант на сумму $79 500 на закупку аппарата УЗИ.





УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно" сможет приобрести аппарат УЗИ и бронхоскоп на сумму $67 925 долларов США.





Общая сумма выделенных средств составит 226 219 долларов США.





"Эти проекты станут 49, 50 и 51 проектами, реализованными в рамках программы "Корни травы". Общая сумма грантов, предоставленных с 2004 по 2019 год, составляет $4 028 506.