Белорус пытался улететь из аэропорта Тайваня, спрятавшись в шасси









По словам полицейских, мужчина пробрался в запретную зону вокруг аэропорта и направился к борту авиакомпании China Airlines, который готовился к взлету. Было ощущение, что мужчина планирует через нишу для шасси пробраться внутрь самолета. В местной полиции подчеркнули, что это первый подобный инцидент в истории аэропорта.





"Зайца"-экстремала заметил пилот самолета, который находился на соседней рулежной дорожке, и связался с диспетчером. В итоге капитану самолета China Airlines была дана команда прервать взлет.





Мужчину задержала охрана аэропорта и затем передала полиции. Общаться с правоохранителями он отказался. У задержанного взяли отпечатки пальцев и просканировали сетчатку глаза в надежде получить хоть какую-то информацию.





Узнали лишь, что в Тайвань он въехал, скорее всего, нелегально и что судимостей у него нет. В сумке у мужчины нашли светоотражающий жилет, газовую горелку и несколько зажигалок, а также "непонятный рисунок".









Разговорить задержанного пытались сотрудники иммиграционной службы, владеющие русским языком, но и с ними мужчина отказался разговаривать.





Рейс в Палау, одно из островных Тихоокеанских государств, вылетел спустя три часа. Все 149 пассажиров были размещены на борту другого лайнера.



