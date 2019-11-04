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Белорус пытался улететь из аэропорта Тайваня, спрятавшись в шасси

Белорус пытался спрятаться в колесной нише самолета, вылетающего в Республику Палау, однако был задержан, сообщает тайваньское издание Taipei Times.



По словам полицейских, мужчина пробрался в запретную зону вокруг аэропорта и направился к борту авиакомпании China Airlines, который готовился к взлету. Было ощущение, что мужчина планирует через нишу для шасси пробраться внутрь самолета. В местной полиции подчеркнули, что это первый подобный инцидент в истории аэропорта.

"Зайца"-экстремала заметил пилот самолета, который находился на соседней рулежной дорожке, и связался с диспетчером. В итоге капитану самолета China Airlines была дана команда прервать взлет.

Мужчину задержала охрана аэропорта и затем передала полиции. Общаться с правоохранителями он отказался. У задержанного взяли отпечатки пальцев и просканировали сетчатку глаза в надежде получить хоть какую-то информацию.

Узнали лишь, что в Тайвань он въехал, скорее всего, нелегально и что судимостей у него нет. В сумке у мужчины нашли светоотражающий жилет, газовую горелку и несколько зажигалок, а также "непонятный рисунок".


Разговорить задержанного пытались сотрудники иммиграционной службы, владеющие русским языком, но и с ними мужчина отказался разговаривать.

Рейс в Палау, одно из островных Тихоокеанских государств, вылетел спустя три часа. Все 149 пассажиров были размещены на борту другого лайнера.
Sputnik.by
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