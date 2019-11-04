Восемь фактов о первой леди Беларуси

Остается вспомнить некоторые любопытные факты из биографии первой и пока последней первой леди страны.





Почти 45 лет вместе, но уже давно не рядом





Официально Галина Родионовна стала женой Александра Лукашенко в 1975-м. После избрания его президентом она не уехала в Минск, а осталась жить в Рыжковичах под Шкловом.





В немногочисленных интервью Галина Лукашенко утверждала, что сама приняла такое решение: «Я решила не ехать, а Саша не уговаривал». В первые годы, по словам женщины, ее удерживали в деревне школьники-сыновья, родители, хозяйство.





«Она умный, нормальный человек»





Слухи о том, что глава государства развелся с женой, муссировались с первых лет его президентства. В 2014-м Ксения Собчак взяла большое интервью у Лукашенко. В анонсе она указала, что среди прочего разузнала у собеседника о разводе.





В том же году в США вышла книга американского политолога, профессора Рэдфордского университета Григория Иоффе «Переоценивая Лукашенко: Беларусь в культурном и геополитическом контексте». В ней главный герой отметил, что он не разведен с Галиной Родионовной, но имеет сына от другой женщины:





— И вот все удивляются, почему жена так ведет себя по отношению ко мне. Она умный человек. Ну что, вела бы она себя по-другому, начала бы писать в газетах, от меня что-то требовать — что бы это изменило? Просто люди бы посмеялись, руки бы потерли, и так далее, ну а она не такой человек, она нормальный человек.





Познакомились в школе





После большого перерыва в 2005-м Галина Родионовна дала большое интервью журналистам «Комсомольской правды». В нем она рассказала, как познакомилась с будущим мужем.





В Шкловский район ее семья переехала из Вилейского, где она проучилась до 7 класса.





— Саша был такой красивый, часто вел школьные вечера, в него столько девочек были влюблены. Из-за этого мне доставалось, мол, приехала и лучшего парня увела. У нас дома хорошая библиотека была, жили небогато, но на книги денег не жалели. Саша много читал, я тоже. На том и сошлись.





Окончила истфак





Александр Лукашенко и Галина Желнерович, Могилевский пединститут, 1973 год. Фото из биографической книги Жигоцкого





Галина Лукашенко окончила исторический факультет Могилевского педагогического института, где училась вместе с будущим мужем. Карьеру начала с работы в детском саду, чтобы быть ближе к старшему сыну, который в первые годы жизни часто болел.





В последние годы работала в Шкловском райисполкоме.





Мама преподавала белорусский язык и литературу





Мать Галины Лукашенко Елена Желнерович была учительницей, преподавала белорусский язык и литературу, работала завучем в школе. По воспоминаниям Галины Родионовны, мама воспитывала ее с сестрой в строгости: «Боже упаси ее ослушаться».





А вот как о теще в интервью «Дождю» отзывался Лукашенко:





— Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был.





«Не обижена ни Богом, ни судьбой»

В разговоре с журналистами Елена Желнерович рассказывала, что ее дочь «не обижена ни Богом, ни судьбой». По ее словам, Александр Лукашенко помогает жене, уважает, считает ее порядочной женщиной, самостоятельной.





Попала в Топ-5 жен мировых диктаторов





В 2009-м еженедельник «Корреспондент» представил Топ-5 жен диктаторов, чья жизнь протекает в тени их влиятельных супругов.





Дом первой леди — режимная зона





Дом Галины Лукашенко в Рыжковичах долгое время находился под наблюдением и охраной спецслужб.







