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По щучьему веленью: в Минске поймали 7-килограммовую щуку

Щуку весом почти 7 кг поймали в водоеме у Национальной библиотеки вечером 3 ноября.

О внушительном улове «Минск-Новости» рассказал минчанин Алексей.

Покараулить с удочкой ему пришлось буквально полчаса.

— Это еще не самая большая добыча в этом водоеме, вытаскивал рыбешку и 13 кг, — скромничает рыбак и добавляет, что этот экземпляр уже «забронировали» к столу. А обычно он улов выпускает обратно в воду.


В Слепянской водной системе, к которой относится водоем у Нацбиблиотеки, водятся плотва, окунь, карась. Интересно, что данная система никогда не зарыблялась специально. Чешуйчатые обитатели заводятся сами.

Ну как сами. Тот же Алексей признается, что уже лет 10 периодически забрасывает мальков в водоем.

— Чтобы потом с удочкой постоять в удовольствие, — поясняет собеседник.
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