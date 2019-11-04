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J:Морс выступит в ООН

Белорусская рок-группа J:Морс выступит во Дворце наций в Женеве в рамках акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка

Об этом сообщает Постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН в Женеве.

"@BelarusUNOG при поддержке Ассоциации белорусов в # Швейцарии & @UNICEF приглашает вас на культурную акцию #Rock4Children в исполнении рок-группы @JMOPC 19 ноября в 13 часов по адресу @UNGeneva", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере организации.


Лидер группы J:Морс Владимир Пугач с 2014 года является Послом доброй воли ЮНИСЕФ и  около 15 лет участвует в проектах организации в Беларуси, напоминает interfax.by
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