Апокалипсис сегодня: "страшный черный дым" накрыл часть Барановичей
Что это было, до сих пор неизвестно.
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В редакцию Intex-press обратились несколько жителей города с жалобами на темные клубы дыма, которые появились в западной части города в воскресенье, 3 ноября.
По словам горожан, «страшная дымовая завеса» появилась во второй половине дня в районе Тексера. Дым распространился по Вторым Третьякам, микрорайону Боровки.
– Страшный черный дым, дети боятся гулять, – написала одна из жительниц города.
Как пояснили Intex-press в КУПП «Барановичи коммунтеплосеть», дым шел из котельной, которая работает на твердом топливе. Сейчас сотрудники предприятия разбираются в том, что произошло.
12:27 04/11/2019
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