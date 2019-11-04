Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Апокалипсис сегодня: "страшный черный дым" накрыл часть Барановичей

Что это было, до сих пор неизвестно.
1 из 3
В редакцию Intex-press обратились несколько жителей города с жалобами на темные клубы дыма, которые появились в западной части города в воскресенье, 3 ноября.

По словам горожан, «страшная дымовая завеса» появилась во второй половине дня в районе Тексера. Дым распространился по Вторым Третьякам, микрорайону Боровки.

– Страшный черный дым, дети боятся гулять, – написала одна из жительниц города.


Как пояснили Intex-press в КУПП «Барановичи коммунтеплосеть», дым шел из котельной, которая работает на твердом топливе. Сейчас сотрудники предприятия разбираются в том, что произошло.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru