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17 лет колонии: вынесен приговор россиянке, перевозившей рекордную партию экстази

В суде Брестского района сегодня огласили приговор россиянке, перевозившей через границу крупнейшую за последние 25 лет партию психотропов и наркотиков

Обвиняемой по уголовному делу проходила неработающая и ранее не судимая 38-летняя жительница Москвы. Женщина была задержана 2 мая в пункте пропуска "Домачево". 

Россиянка следовала из Польши на автомобиле Chrysler по красному коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре автомобиля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили скрытый от контроля товар.

Совместно с сотрудниками пограничной службы в салоне и багажнике авто были обнаружены специально изготовленные тайники. Из конструктивных отсеков были извлечены 100 полимерных упаковок общим весом более 100 кг, в которых находились кристаллическое вещество бежевого цвета, а также три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 г. 

Химическая экспертиза определила, что изъятый порошок является особо опасным психотропным веществом МДМА (экстази) и опасным наркотическим средством гашиш. Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на белорусско-польской границе за последние 25 лет.

Суд признал россиянку виновной в хранении, перевозке, а также перемещении через таможенную границу наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Источник: belta.by
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