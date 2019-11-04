Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Странно как-то: пинский вокзал заминировал не пьяница или подросток, а приличная с виду женщина

Пинские милиционеры задержали женщину, которую разыскивали в связи с сообщением о «минировании» вокзала в Пинске.
1 из 2
"заминировавшая" вокзал женщина на камерах видеонаблюдения ж/д вокзала.
По информации очевидцев, 1 ноября, около 11.00 часов, произошла эвакуация пассажиров из здания Пинского ж/д вокзала. По предварительной информации, поступил звонок о заложенной там мине.

Из здания вокзала были эвакуированы люди. На место происшествия прибыли представители силовых структур и МЧС.

Сотрудники железнодорожного вокзала помогали пассажирам сориентироваться в ситуации. На разрешение ситуации с «минированием» потребовалось не более двух часов.

Представители силовых структур рассказали корреспонденту Медиа-Полесья, что звонок о минировании вокзала, действительно, поступил. Отреагировали мгновенно, эвакуировали людей.

На наличие мины здание вокзала проверили собственными силами, ничего не нашли.

Сайт УВД Брестского облисполкома разместил информацию о ЧП на Пинском ж/д вокзале. Было сообщено, что звонок о минировании совершила женщина. Правоохранители задержали 39-летнюю женщину, проводится проверка.


Канал «zello Пинск. ГАИ» выложил фото задержания предполагаемой «бомбистки». Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов в районе кафе «Лакомка» задержали женщину, похожую на ту, которая была зафиксирована на камерах видеонаблюдения ж/д вокзала.

В комментариях к этой информации пинчане рассказали, что эта женщина просила у людей на территории вокзала телефон, чтобы совершить звонок. Одна пинчанка дала ей свой смартфон, и женщина заходила на какой-то сайт, долго искала в своём блокноте логины и пароли.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru