По информации очевидцев, 1 ноября, около 11.00 часов, произошла эвакуация пассажиров из здания Пинского ж/д вокзала. По предварительной информации, поступил звонок о заложенной там мине.





Из здания вокзала были эвакуированы люди. На место происшествия прибыли представители силовых структур и МЧС.





Сотрудники железнодорожного вокзала помогали пассажирам сориентироваться в ситуации. На разрешение ситуации с «минированием» потребовалось не более двух часов.





Представители силовых структур рассказали корреспонденту Медиа-Полесья, что звонок о минировании вокзала, действительно, поступил. Отреагировали мгновенно, эвакуировали людей.





На наличие мины здание вокзала проверили собственными силами, ничего не нашли.





Сайт УВД Брестского облисполкома разместил информацию о ЧП на Пинском ж/д вокзале. Было сообщено, что звонок о минировании совершила женщина. Правоохранители задержали 39-летнюю женщину, проводится проверка.









Канал «zello Пинск. ГАИ» выложил фото задержания предполагаемой «бомбистки». Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов в районе кафе «Лакомка» задержали женщину, похожую на ту, которая была зафиксирована на камерах видеонаблюдения ж/д вокзала.





В комментариях к этой информации пинчане рассказали, что эта женщина просила у людей на территории вокзала телефон, чтобы совершить звонок. Одна пинчанка дала ей свой смартфон, и женщина заходила на какой-то сайт, долго искала в своём блокноте логины и пароли.