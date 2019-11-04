



Юрия Лукашевича сообщили " О смертисообщили " Комсомолке " знавшие его белорусские музыканты. Пианиста и композитора не стало 22 октября.





Юрий Лукашевич пришел в "Песняры" во время крупной ротации кадров в середине 1980-х, когда из ансамбля практически одновременно ушли ключевые аранжировщики - в частности, пианист Игорь Паливода. Ему на смену лидер коллектива Владимир Мулявин взял молодого музыканта Юрия Лукашевича - выпускника минской консерватории 1983 года.





Работал он в ансамбле недолго - несколько месяцев в 1985 - 1986 годах, какое-то время - в паре с уже несколько лет игравшим в "Песнярах" пианистом Аркадием Эскиным. То есть музыкант участвовал в создании первоначальных аранжировок песен для программы Мулявина на стихи Владимира Маяковского "Во весь голос!".









После "Песняров" Лукашевич 2 года работал в "Тонике" - ансамбле, который аккомпанировал эстрадному певцу Виктору Вуячичу. Затем 7 лет был пианистом в симфоническом оркестре Белтелерадиокомпании.





В 1997 - 1999 Лукашевич - исполнительный директор всех музыкальных коллективов белорусского ТВ и радио (читай: продюсер). С 1999 года Лукашевич работал в Швеции (и в ряде других европейских стран) пианистом в различных ансамблях и оркестрах, а также как сессионный студийный музыкант и преподаватель фортепиано.





В последние годы Юрий называл себя в соцсетях фриланс-музыкантом и продюсером песен. Среди его проектов в Швеции - постановка "Вестсайдской истории" в Мальмё.





Своими композициями Юрий Лукашевич в "Песнярах" не отличился. Однако он поддерживал дружеские отношения со многими белорусскими музыкантами, писал для них песни. Так, на его страницах в соцсетях есть фото с Ядвигой Поплавской, Инной Афанасьевой, Искуи Абалян, а также поэтом, автором стихов ко многим белорусским шлягерам Владимиром Некляевым.





На сольном альбоме Валерия Дайнеко (вокалиста "Песняров" как раз в те же годы, когда там работал Юрий Лукашевич) "Буду помнить" 2002 года есть две песни его авторства - "Письмо" и "Рука в руке". Есть его песня "Улетай" и на альбоме "Каханачка" Ирины Дорофеевой.





Валерий Дайнеко - Рука в руке.





После отъезда за границу Юрий продолжал писать музыку. Периодически его комментарии появлялись на страницах неофициального форума "Песняров". Говорят, в последнее время музыкант болел.





Напомним, 26 октября не стало пианиста "Песняров", известного композитора Олега Молчана. Он умер в 54 года от онкологического заболевания.





А ранее в этом году утонул под Минском гитарист ансамбля во второй половине 1990-х Аркадий Ивановский.