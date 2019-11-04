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Полезный совет: почему нельзя говорить "да", когда звонят с незнакомого номера

Специалисты советуют не говорить "да" при ответе на телефон с незнакомого номера, чтобы мошенники не смогли сделать цифровой слепок вашего голоса.


Отвечать словом «да» на прямой вопрос незнакомца (особенно если на том конце провода назвали ваши фамилию/имя/отчество) действительно опасно, говорят эксперты. Таким образом злоумышленники собирают цифровые отпечатки голоса: биометрию. 

После того, как банки начали оказывать услуги без личного присутствия клиента, мошенники начали собирать "отпечатки" голосов разных людей. В дальнейшем злоумышленники используют собранные голоса для взлома чужих данных при помощи функции аутентификации по голосу.


"Если у злоумышленников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, - "да", "я подтверждаю" и прочее, это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит они вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться", – отмечает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company (Москва, РФ) Александр Дворянский.

Для того, чтобы избегать таких случаев, эксперты посоветовали приучить себя использовать хрестоматийное "алло".
Источник: aif.ru
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