



Отвечать словом «да» на прямой вопрос незнакомца (особенно если на том конце провода назвали ваши фамилию/имя/отчество) действительно опасно, говорят эксперты. Таким образом злоумышленники собирают цифровые отпечатки голоса: биометрию.





После того, как банки начали оказывать услуги без личного присутствия клиента, мошенники начали собирать "отпечатки" голосов разных людей. В дальнейшем злоумышленники используют собранные голоса для взлома чужих данных при помощи функции аутентификации по голосу.









"Если у злоумышленников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, - "да", "я подтверждаю" и прочее, это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит они вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться", – отмечает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company (Москва, РФ) Александр Дворянский.





Для того, чтобы избегать таких случаев, эксперты посоветовали приучить себя использовать хрестоматийное "алло".