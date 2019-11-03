Жуть! Женщина впала в кому из-за поцарапавшего ее кота

Женщина работала в своем саду, когда Чан когтями повредил поверхность кисти ее руки. Животное популярной сиамской породы невольно занесло в рану бактериальную инфекцию.





Вскоре царапина резко покраснела, и 65-летняя англичанка почувствовала себя плохо: у нее кружилась голова, отсутствовал аппетит, болели мышцы. Спустя несколько дней поврежденная рука стала чернеть.





Ширли госпитализировали, диагностировав у нее сепсис, септический шок, отказ внутренних органов, пневмонию и некротический фасциит (инфекцию, вызываемую бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens).









Медикам пришлось погрузить женщину в искусственную кому на пять дней и отрезать часть поврежденной поверхности руки. В общей сложности англичанка провела в больнице более двух месяцев.





Она рассказала журналистам, что купила Чана за 400 фунтов, когда ему было десять месяцев. «Он никогда не был добрым и набрасывался на меня при любом удобном случае, — отметила пенсионерка. — С возрастом Чан стал агрессивнее».





Выписавшись из больницы, Ширли отдала кота на воспитание одной из своих дочерей. «После случившегося я просто больше не могу его видеть», — пояснила она.







