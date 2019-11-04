В американском сериале про айтишников упоминается Беларусь

Приспешники Гевина Белсона рядом с макетом Припяти. Кадр из 2 серии 6 сезона сериала «Кремниевая долина»





«Кремниевая долина» (на английском Silicon Valley) — американский комедийный сериал, созданный Дэйвом Крински, Джоном Альтшулером и Майком Джаджем о бизнесе в кремниевой долине — ареале в штате Калифорния (США), отличающемся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и тому подобного.





В центре сюжета — создание и развитие компании под названием «Пегий дудочник» (The Pied Piper). На протяжении нескольких сезонов ее создатель, гений-программист Ричард Хендрикс, сражается со своим бывшим работодателем — Гевином Белсоном, главой корпорации Hooli, которая является пародией на Google. А также решает множество очень реалистичных для IT-бизнеса проблем.





Премьера телесериала состоялась 6 апреля 2014 года на телеканале HBO, не так давно вышли две серии шестого, заключительного сезона.









Осторожно, далее будут спойлеры!





Если вы уже посмотрели 5 сезон сериала, то знаете, что у одного из основных персонажей, Гевина Белсона, возникли проблемы с бизнесом, и его компанию Hooli должна поглотить Amazon.





Чтобы минимизировать убытки, в 6 сезоне Гевин решает перевезти свою компанию в другую страну. Так, во второй серии он говорит своим «миньонам» — персональному духовному гуру и главе охраны — что решил переместить то, что осталось от Hooli, в Грузию, так как это поможет «сэкономить целое состояние и получить дальнейшие инвестиции».





Его помощники интересуются, не боится ли он потерять в случае переезда рынок и «связь с бьющимся сердцем технологий», на что Гевин Белсон заявляет, что передумал, и что его собеседники вместе с командой отправятся в Беларусь, а он останется в Кремниевой долине. Мол, Беларусь расположена достаточно близко к Чернобыльской зоне отчуждения, и потому в этой стране спрос превышает предложение.









К сожалению для белорусов, уже до конца серии гуру и глава охраны решают эту проблему шантажом и давлением со стороны Комитета по иностранным инвестициям в США (это межучрежденческий комитет правительства Соединенных Штатов, который рассматривает последствия иностранных инвестиций в компании или операции в США для национальной безопасн ти). Так что, скорее всего, мы не увидим, какой HBO представляет нашу страну.





Судя по тому, что в серии не упоминается ПВТ, но говорится про зону отчуждения, это отсылка к недавнему сериалу HBO «Чернобыль» о трагическом происшествии на ЧАЭС в 1986-м и дальнейшем расследовании инцидента.