В Мостовском районе из-за детской шалости сгорело 100 т соломы
В Мостовском районе (Гродненская область) 100 т соломы сгорело из-за детской шалости. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре скирды соломы в поле возле деревни Косилы поступило спасателям 3 ноября в 12.38. В результате происшествия уничтожено 100 т соломы. Причина пожара - шалость детей с огнем.
09:54 04/11/2019
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