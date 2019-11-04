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Названо самое безжизненное место на Земле

Французские ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.

Как сообщает Oxu.Az, соответствующее исследование приводит издание Nature Ecology & Evolution.

Они выяснили, что в долине Даллол в Эфиопии отсутствуют какие-либо бактерии.


Исследователи узнали, что в воде в этой долине содержится горячий, очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния.

Как отметили ученые, такой состав воды приводит к тому, что живые клетки разрушаются.
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