Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ученые нашли связь между женским храпом и онкологией

Рак провоцирует обструктивным апноэ во сне, что является остановкой дыхания на несколько десятков секунд много раз за ночь.

Фото: Pixabay

Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) обнаружили связь женского храпа с онкологическими заболеваниями, сообщает The European Respiratory Journal.

По их словам, риск развития рака повышается у страдающих от храпа во сне женщин, поскольку он вызывает гипоксию (кислородное голодание – ред.).


Рак провоцирует обструктивным апноэ во сне, что является остановкой дыхания на несколько десятков секунд много раз за ночь. А в момент, когда кислорода не хватает, человек просыпается, втягивает воздух, издавая характерный звук, а именно храп, пишет korrespondent.net

Так, специалисты проанализировали базу данных страдающих апноэ во сне у пациентов старше 18 лет. Оказалось, что 388 из них поставлен онкологический диагноз, при этом у 1,7% являются мужчинами, а 2,8% – женщинами.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru