Ученые нашли связь между женским храпом и онкологией

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Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) обнаружили связь женского храпа с онкологическими заболеваниями, сообщает The European Respiratory Journal.





По их словам, риск развития рака повышается у страдающих от храпа во сне женщин, поскольку он вызывает гипоксию (кислородное голодание – ред.).









Рак провоцирует обструктивным апноэ во сне, что является остановкой дыхания на несколько десятков секунд много раз за ночь. А в момент, когда кислорода не хватает, человек просыпается, втягивает воздух, издавая характерный звук, а именно храп, пишет korrespondent.net





Так, специалисты проанализировали базу данных страдающих апноэ во сне у пациентов старше 18 лет. Оказалось, что 388 из них поставлен онкологический диагноз, при этом у 1,7% являются мужчинами, а 2,8% – женщинами.



