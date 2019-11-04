Зачем открывать детский сад при офисе и оплачивать нянь для детей сотрудников?

Шведы уверены: компаниям выгодно дарить сотрудникам рабочее время, чтобы те активней участвовали в воспитании детей, пишет Завтра твоей страны. Почему это важно и для Беларуси?









Действительно, в отпуск по уходу за ребенком в Беларуси уходят практически только женщины. В 2019 году на 300 тысяч детей до трех лет в стране в отпуске по уходу за ребенком находится только 1 тысяча отцов (0,33%). Когда декретный заканчивается, отводят детей в сад или школу чаще всего тоже женщины. А мужчины в это время успешно строят карьеру и «добывают» средства существования для семьи.





Как искоренить стереотипы нанимателей по отношению к работникам, которые совмещают карьеру с материнством или отцовством, обсудили на круглом столе «Новая парадигма устойчивого демографического развития: ключевые элементы».





Ответ координатора проектов в области гендерного равенства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Ольги Лукашковой такой – создавать рабочие места, дружественные к родителям, а также вовлекать мужчин в воспитание детей.





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В Беларуси уже есть компании, где предоставляют дополнительный оплачиваемый свободный день в неделю для сотрудников, у которых больше трех детей, несколько оплачиваемых дней отпуска отцам сразу после рождения ребенка, корпоративные медицинские страховки для сотрудников и их семей.





− Это также плавающее время начала и окончания рабочего дня, чтобы сотрудники могли выполнять свои профессиональные обязанности и успевали забирать детей их садов и школ, − делится опытом своей компании руководитель PR-группы МТС Виктория Здярская.









По мнению Ольги Лукашковой, отечественные компании, которые проявили инициативу создания условий, дружественных к сотрудникам, имеющим детей, способны помочь развивать культуру и продвигать такой формат организации труда.





Например, Швеция





– Отдельно бизнес или государство не смогут достичь конечной цели. Важны совместные усилия. В Швеции, которая была первопроходцем, государство разработало комплексную систему социального страхования для родителей, − рассказывает координатор проектов в области гендерного равенства Фонда ООН в области народонаселения Завтра твоей страны.





Шведские компании, вдохновившись социальной заботой со стороны государства, стали выстраивать корпоративную культуру, дружественную к семьям, и развивать проекты, которые способствуют оптимальному балансу профессиональных обязанностей и родительских функций сотрудников.





− Если говорить про материальную сторону, там пособие по уходу за ребенком составляет 80% оклада работника, который он получал до ухода в декретный. Но практически все компании доплачивают своим сотрудникам еще 10%, − рассказывает Ольга Лукашкова.





Шведские компании также изменили подход к родительству своих сотрудников, считая его ценностью и выгодой для себя.





− Кроме материальных бонусов − доплаты на оплату няни или специалиста по уборке дома, чтобы сотрудники больше времени проводили с детьми. Гибкий рабочий график, проведение общих собраний и мероприятий не раньше 10 часов и их окончание не позже 15, чтобы родители успевали отвести детей в сады и школы и забрать их оттуда, − говорит Ольга Лукашкова.





Популярно среди шведских организаций создание рядом с офисом детских комнат и садов. Некоторые позволяют при необходимости приводить детей в офис. Параллельно с этим компании создают условия включенности для тех сотрудников, которые находятся в декретном отпуске, на больничном или отсутствуют по другим причинам. И нередки случаи, когда родители совмещают уход за ребенком с работой удаленно, некоторым удается в таких условиях управлять отделом или проектом.

Первый шаг – отказ от штампов

Одним из принципиальных изменений для Беларуси Ольга Лукашкова называет преодоление стереотипов. Второй шаг − увеличение вовлеченности мужчин в уход за детьми. Это снизит потери от долгого перерыва профессиональной деятельности у женщин и повысит понимание нанимателей и самих семей того, что молодой родитель − это ценный сотрудник, а не неудобный груз для компании.









− В Швеции система построена так, что каждый из родителей обязан взять 90 дней декретного отпуска. Но 75% мужчин уходят в декретный отпуск на более длительный срок − в среднем на 6 месяцев. Такая же политика по отношению к уходу за больными детьми, поэтому большой процент мужчин уходят на больничный, когда ребенок болеет, − говорит координатора ЮНФПА.





Если в отпуск по уходу за ребенком будут уходить не только мамы, но и отцы, работодателям придется заботиться о системе организации трудового процесса, который бы позволял родителям совмещать работу и семью. Тем более, как свидетельствует мировая практика, удобные для сотрудников, имеющих детей, условия труда повышают вовлеченность, продуктивность и доходность компаний.



