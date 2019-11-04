Принц Чарльз оказался втянут в скандал с поддельными картинами





Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на американского художника Тони Тетро, который был осужден за подделку произведений искусства.

Тетро продавал копии Станта, который знал, что картины поддельные. Копиями оказались 17 полотен, пишет telegraf.by









В штабе фонда сообщили, что картины были арендованы на 10 лет, но теперь публично не выставляются. Кроме того, по данным фонда, решения по произведениях искусства не касались непосредственно принца Чарльза.

В договорах аренды указано, что стоимость картины Лилии Клода Моне, двух работ Пабло Пикассо и Сальвадора Дали превышают 134 млн долларов.



