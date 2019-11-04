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Apple лишит интернета старые модели iPhone

Устаревшие модели iPhone лишат интернета

Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года, пишет korrespondent.net Они должны обновить свои устройства до последней версии iOS.

фото для иллюстрации из открытого доступа

Компания Apple предупредила пользователей устаревших iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, то останутся без доступа в интернет, сообщает CNN.
 
Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года.
 
В компании утверждают, что переустановка программного обеспечения необходима, поскольку примерно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это делается для точного измерения времени и даты.

 

Если не обновиться до полуночи 3 ноября по Гринвичу (2:00 4 ноября по Киеву), то придется выполнять резервное копирование и восстановление с помощью компьютера.
 
Номер обновленной версии программного обеспечения должен быть 10.3.4 или 9.3.6, в зависимости от модели устройства.
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