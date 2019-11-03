Детей, отравившихся хлором в барановичском бассейне, выписывают из больницы
Жизни 13 детей, которые отравились хлором в бассейне в Барановичах, ничто не угрожает. Медицинская помощь им оказана в полном объеме. По последней информации, ребята чувствуют себя удовлетворительно.
Их выписывают из больницы, сообщили в Минздраве, передает ОНТ.
Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.
По предварительным данным, пары хлора попали в зал бассейна в результате случайного смешивания в ведре средства для обработки воды и препарата для дезинфекции.
Напомним, инцидент произошел накануне. Во время занятий в бассейне дети в возрасте от 13 до 14 лет пожаловались на затруднённое дыхание и резь в горле. Всех срочно госпитализировали.
19:27 03/11/2019
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