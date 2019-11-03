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На белорусско-польской границе нашли боевую гранату

Погранпереход «Брузги» - «Кузница» временно не работал.

Погранпереход “Брузги” — “Кузница” на белорусско-польской границе временно не работал из-за предмета, похожего на боевую гранату, передает Еврорадио.

По информации от польской таможенной службы, его нашли при проведении ремонтных работ на территории пункта пропуска “Кузница”. В связи с этим польская сторона около двух часов не принимала автомобили, следовавшие на въезд в Польшу.

Как рассказала официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк, найденный предмет действительно оказался боевой гранатой. Около 16:00 движение через погранпереход восстановлено, однако в “Кузнице” продолжают работать сапёры.

По состоянию на 16:00 с белорусской стороны очередь на погранпереходе обычная — 25 легковых и 60 грузовых автомобилей. Однако с польской стороны весь терминал на въезд заполнен. Госорганы просят учитывать эту информацию в случае, если вы собираетесь пересечь белорусско-польскую границу через погранереход “Брузги” — “Кузница”.Погранпереход “Брузги” — “Кузница” на белорусско-польской границе временно не работал из-за предмета, похожего на боевую гранату, передает Еврорадио.


По информации от польской таможенной службы, его нашли при проведении ремонтных работ на территории пункта пропуска “Кузница”. В связи с этим польская сторона около двух часов не принимала автомобили, следовавшие на въезд в Польшу.

Как рассказала официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк, найденный предмет действительно оказался боевой гранатой. Около 16:00 движение через погранпереход восстановлено, однако в “Кузнице” продолжают работать сапёры.

По состоянию на 16:00 с белорусской стороны очередь на погранпереходе обычная — 25 легковых и 60 грузовых автомобилей. Однако с польской стороны весь терминал на въезд заполнен. Госорганы просят учитывать эту информацию в случае, если вы собираетесь пересечь белорусско-польскую границу через погранереход “Брузги” — “Кузница”.
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