Цены на билеты «Белавиа» будут зависеть от багажа
Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров сообщил, что авиакомпания заканчивает разработку системы брендовых тарифов, пишет TUT.BY. Раньше цена на билет формировалась автоматически, за счет спроса. Сейчас пассажиры смогут выбрать тариф — например, с багажом или без багажа. В зависимости от этого будет выстраиваться цена. Новая система должна заработать уже в ноябре.
Как пояснил Гусаров, пассажир сможет выбрать, лететь ему с багажом или без багажа, с одной сумкой или несколькими, взять билет с возможностью отмены и без такой возможности. В зависимости от этого будет выстраиваться цена. Неоплачиваемая ручная кладь — до 10 кг. Стоимость билета без багажа будет ниже нынешних стартовых тарифов. Сейчас багаж автоматически включен в стоимость билета, по тарифу экономкласса это 23 кг.
Напомним, в октябре «Белавиа» ввела платный выбор мест при онлайн-регистрации на рейс — от 5 до 30 евро в зависимости от месторасположения кресел в салоне. Выбрать место бесплатно можно только из оставшихся мест — при онлайн-регистрации или регистрации непосредственно в аэропорту.
17:51 03/11/2019
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