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Сотрудницу борисовского детдома отправили в колонию за многолетние истязания детей

На протяжении многих лет родитель-воспитатель учреждения систематически наносила побои проживающим с ней несовершеннолетним детям.

Деталями этого дела в эфире радио «Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает агентство «Минск-Новости».

Уголовное дело рассматривалось в суде Борисовского района, и в мае 2019 года обвинительный приговор вступил в законную силу. Женщину наказали тремя годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но амнистия позволит ей выйти на свободу на год раньше.
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