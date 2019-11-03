



Схема была простой. Например, «девушка» приглашала кавалера на ужин, однако сообщала, что не может постоянно находиться на связи, так как на балансе мобильного не хватает денег, и туда необходимо срочно перевести 20 рублей. Получив деньги, «Марина» исчезала, не отвечала на звонки и сообщения. Для этих целей бобруйчанин попросил знакомых передать ему десять сим-карт.





В знакомствах мошенник проявлял инициативу: заходил на страницы находящихся «в активном поиске» мужчин, ставил им лайки, выставлял красноречивые статусы наподобие «заберу к себе жить хорошего мужчину». Жертвы находились быстро, а с учетом того, что запрошенные суммы были относительно небольшими, ни у кого не возникало серьезных подозрений. Более того, никто из обманутых мужчин долгое время не обращался в милицию: то ли потерпевшие не считали случившееся с ними серьезным поводом, то ли не хотели предавать огласке историю.





«Средний чек» за общение с симпатичной «Мариной» для белорусских мужчин составил 18 рублей. Мошенник брал количеством: за три года водитель из Бобруйска обманул 175 человек, заработав на них более 3200 рублей.





На суде бобруйчанин вину не признавал. Обвиняемый утверждал, что десять сим-карт, несколько телефонов и другая техника потребовались ему для торговли онлайн-играми. Тем не менее, показания потерпевших и заключения специалистов позволили изобличить мошенника.









Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, бобруйчанин должен компенсировать ущерб потерпевшим, возместить моральный ущерб и судебные издержки.





Традиционно в качестве жертв мошенники выбирают уязвимые слои населения, в первую очередь, пожилых людей. Однако специалисты подчеркивают, что от злоумышленников не застрахован никто, даже взрослы люди в самом экономически активном возрасте. К каждой категории мошенники могут найти свой подход.