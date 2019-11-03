Власти обновили программу, которая собирает данные о «тунеядцах»

Программа разработана для госорганов и обмена данными между различными ведомствами (например, местные исполкомами – о працельщиках услуг ЖКХ). Национальное кадастровое агентство предоставляет через программу информацию о собственниках жилья и тех, у кого есть земельные участки. Физическим лицам предоставлять данные о своей занятости через это программное обеспечение не нужно.





Ранее в этой программе не было возможности представлять информацию о плательщиках жилищно-коммунальных услуг и собственниках жилья.





До сих пор не известно, сколько человек находятся в базе «тунеядцев» и сколько из них уже оплачивают полные жировки. Ни об этом, ни о том, сколько средств потратили на создание самой базы, власти не рассказывают, хотя требования обнародовать эти сведения звучали со стороны общества неоднократно.



