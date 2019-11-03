Власти обновили программу, которая собирает данные о «тунеядцах»
На этой неделе обновилась программа, через которую власти собирают информацию о занятых в экономике, следует из официального сайта Минтруда, сообщает "Белсат".
Программа разработана для госорганов и обмена данными между различными ведомствами (например, местные исполкомами – о працельщиках услуг ЖКХ). Национальное кадастровое агентство предоставляет через программу информацию о собственниках жилья и тех, у кого есть земельные участки. Физическим лицам предоставлять данные о своей занятости через это программное обеспечение не нужно.
Ранее в этой программе не было возможности представлять информацию о плательщиках жилищно-коммунальных услуг и собственниках жилья.
До сих пор не известно, сколько человек находятся в базе «тунеядцев» и сколько из них уже оплачивают полные жировки. Ни об этом, ни о том, сколько средств потратили на создание самой базы, власти не рассказывают, хотя требования обнародовать эти сведения звучали со стороны общества неоднократно.
Согласно обновленному «дармоедскому» декрету, планировалось, что незанятые в экономике с октября будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года. В Совмине пояснили, что приняли такое решение «для недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам». В правительстве отмечали, что информацию для базы не занятых в экономике собирают почти из 50 источников. В этом им поможет новая программа.
В ноябре власти обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.
Источник: КА/АА belsat.eu
14:18 03/11/2019
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