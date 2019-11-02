В Великобритании провели опрос "Мечты о путешествиях" согласно которому больше всего путешественники мечтают увидеть Северное сияние, пишет thinktanks.by





Также в дясятку рейтинга вошли: Китайская стена, сафари в Африке, круиз по Карибскому морю, Диснейленд во Флориде, Мальдивы и Большой каньон.





Кроме того, экскурсия в Чернобыль заняла 43 место в рейтинге, а на последнем 50 месте - рыбалка на Аляске.





50 самых интересных мест, куда хотят попасть туристы:





1. Посмотрите на Северное сияние.





2. Путешествие на Восточном экспрессе.





3. Дорога № 66.





4. Прогулка по Великой китайской стене.





5. Сафари в Африке.





6. Отправиться в круиз по Карибскому морю.





7. Освенцим.





8. Отправится в Disneyworld во Флориде.





9. Отдыхать бунгало на Мальдивах.





10. Полететь на вертолете над Гранд-Каньоном.





11. Посмотреть на гору Фудзи в Японии.





12. Увидеть остров Греции.





13. Посетить семь чудес света.





14. Пойти в казино в Лас-Вегасе.





15. Увидеть медведя в Канаде.





16. Плавать в Голубой лагуне в Исландии.





17. Увидеть Везувий и Помпеи.





18. Путешествовать куда угодно на частном самолете.





19. Посетить святилище на Борнео.





20. Пересечь все континенты.





21. Подняться на Мачу-Пикчу.





22. Плавать с морскими черепахами на Гавайях.





23. Подняться на вершину Эйфелевой башни.





24.Поехать в Калифорнию.





25. Перейти мост Золотые Ворота.





26. Увидеть айсберги в Гренландии.





27. Посетить остров Пасхи.





28. Посетить ледяную гостиницу в Норвегии.





29. Посетитть дом хоббита в Новой Зеландии.





30. Посетить Мертвое море.





31. Посетить любой ресторан, отмеченный звездой Мишлен.





32. Подводное плавание в Большом корраловым рифе.





33. Плавать с дельфинами в Орландо.





34. Посещение Айерс Рок / Улуру.





35. Увидеть статую Христа-Искупителя в Бразилии.





36. Посетить поля битвы Второй мировой войны.





37. Увидеть Санта Клауса в Лапландии.





38. Ехать по шоссе Тихоокеанского побережья.





39. Путешествие в одиночку только для опыта.





40. Подняться на Эмпайер Стейт Билдинг.





41. Посмотреть представление в Сиднейском оперном театре.





42. Покупаться со слонами Таиланде.





43. Посетить Чернобыль.





44. Посетить подводный отель в Дубае.





45. Поднимитесь на Тейбл-Маунтин в Южной Африке





46. Провести время в горном лагере в Канаде.





47. Увидеть морских черепах на Борнео.





48. Посмотреть на тупиков на острове Ланди.





49. Поехать в Дубровник, где снимали "Игру престолов".





50. Отправляйтесь на рыбалку на Аляску.