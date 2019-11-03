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Белорусских новомучеников и исповедников чтим 3 ноября

Православные верующие 3 ноября чтят белорусских новомучеников и исповедников.


Ни один век не дал нашей церкви столько святых, сколько двадцатый. В перечне около полусотни имен священнослужителей, монахов и мирян, пострадавших за веру в минувшем столетии. И список не закрыт.

Владимир Хираско, настоятель церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (действовала в районе нынешней пл. Мясникова), после тюрем ослеп. Умер в 1932 году.

Дмитрий Павский, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора на Соборной площади (ныне пл. Свободы), 6 лет провел в заключении. В 1937-м опять арестован, расстрелян.

Архимандрит Серафим (Шахмуть), служивший в 1944 году в Свято-Духовом кафедральном соборе, приговорен к 5 годам лишения свободы, умер в тюрьме.
Минск-новости
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