Она поблагодарила Пугачеву за ее творчество и передала от президента конфеты, которые обычно вручаются только первым лицам государств — но для Примадонны, которая впервые за десять лет приехала в Минск с концертом, сделали исключение, пишет TUT.BY





— Я сладкое уже давно не ем, но от такого человека [имеется в виду — президента Александра Лукашенко] я приму конфеты, — сказала Пугачева и пригласила на сцену Наталью Кочанову. — Привет Батьку! — и зал одобрительно зашумел.





— Искренне рады приветствовать вас на белорусской земле. Рады тому, что этот творческий вечер сегодня проходит в городе Минске, — сказала Примадонне Кочанова.



