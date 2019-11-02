Кто посадил тигров в клетки и отправил в Дагестан

Перевозку группы итальянских тигров, которые застряли на границе Польши и Беларуси по дороге в Дагестан, доверили компании, которая занимается транспортировкой лошадей и не оборудовала грузовик под крупных кошачьих, рассказал РИА «Новости» представитель Лиги противников вивисекции (Lega Anti Vivisezione, LAV) Андреа Казини.





Фото: Zoo Poznań Official Site/Facebook

Ранее сообщалось, что грузовик с десятью тиграми выехал из итальянского города Латина в Дагестан 22 октября. В субботу, 26 октября, водитель пересек польско-белорусскую границу. Пограничная служба Польши беспрепятственно пропустила грузовик, однако белорусские пограничники отказались впускать его на территорию страны. Один из тигров погиб.





По словам Казини, тигры были приобретены на частном семейном предприятии, которое выращивает на продажу и дрессирует тигров и других родственных им видов.





«Это довольно известная в Италии семья. Раньше они еще занимались медведями и приматами, сейчас это стало запрещено», — заявил Казини.





Казини также рассказал, что его организация намерена в понедельник подать заявление в полицию с просьбой привлечь участников сделки к ответственности.









«Эту семью можно обвинить в ненадлежащей перевозке опасных животных. Чтобы сэкономить, они доверили транспортировку компании, которая обычно занимается лошадьми. Лошадей не перевозят на столь дальние расстояния. Согласно требованиям, грузовик должен быть приспособлен для конкретного вида. Для тигров не были обеспечены возможность двигаться, негладкий пол, доступ к свежей воде. На месте тигров могли точно так же оказаться куры», — заявил Казини.



Фото: www.rmf24.pl





Активист рассказал, что, по данным LAV, в перевозке тигров принимали участие двое итальянских водителей грузовика и гражданин России, представитель дагестанского зоопарка. Россиянин был направлен в Италию для согласования продажи и сопровождал грузовик на легковом автомобиле. По словам Казини, все трое теперь арестованы.





Ранее в польской прокуратуре сообщили, что организатор перевозки, 32-летний гражданин России, задержан. Ему предъявлены обвинения в издевательствах над животными: по данным следователей, россиянин организовал перевозку хищников в неподходящих условиях, не обеспечил их необходимым количеством еды и воды. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.





В ночь со среды на четверг грузовик с тиграми прибыл в зоопарк в Познани, где животные пройдут реабилитацию.





Пять тигров готов принять у себя испанский центр спасения экзотических животных. Остальные четыре останутся в Польше — в зоопарках Познани и Вроцлава.









В Министерстве природных ресурсов Дагестана заявили, что тигры формально не были куплены, а были якобы подарены цирком одного из городов Италии «при посредничестве какого-то спонсора».







