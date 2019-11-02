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Десять белорусов отправятся в ноябре в антарктическую экспедицию

Двенадцатая Белорусская антарктическая экспедиция отправится к Южному полюсу 8 ноября самолетом из Минска в Кейптаун и далее местными Антарктическими рейсами до белорусской базы – Гора Вечерняя, сообщила пресс-служба Национальной академии наук.

В составе экспедиции  – 10 участников, ее начальником станет Алексей Гайдашов, участник 33 Советской и всех двенадцати белорусских экспедиций, пишет interfax.by

"В этом сезоне будет расширена кооперация в Антарктике. Один участник экспедиции (инженер-геофизик) будет работать в составе Болгарской антарктической экспедиции, один – Турецкой (научные исследования геоэкологического направления), один – Российской (биологические исследования)", - отметили в НАН. 


Каждому члену экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Им предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры первой очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, провести большой комплекс научных исследований.
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