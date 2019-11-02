В 21 веке рабов продают через Instagram
В Кувейте продавали женщин для работы по дому
В Кувейте работорговцы через Instagram и другие приложения от Google и Apple размещали объявления о продаже людей.
Об этом сообщает ВВС.
Работорговцы продавали женщин в качестве домашней прислуги в помощью хештегов, например, maids for sale (служанки на продажу).
После публикации расследования ВВС, власти Кувейта потребовали удалить эти аккаунты, а также заставили работорговцев подписать юридическое обязательство не заниматься торговлей людьми, публикует nv.ua
15:24 02/11/2019
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