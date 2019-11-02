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80-летний пассажир рейса Минск — Санкт-Петербург «заминировал» самолет

По факту ложного сообщения о минировании Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 1 ноября в Национальном аэропорту Минск при посадке на рейс Минск — Санкт-Петербург от 80-летнего пассажира поступило сообщение о возможности взрыва на борту.

На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, которые провели осмотр самолета: взрывных устройств не нашли.


В отношении пожилого мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
tut.by
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