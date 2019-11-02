По информации Следственного комитета, трагедия произошла вчера в агрогородке Русино. 11-летний местный парнишка отмечал первый день каникул игрой в футбол вместе с друзьями. В одном из моментов он решил повиснуть на перекладине и стал раскачиваться. Но не учел того, что ворота не были должным образом закреплены - они опрокинулись и придавили ребенка, пишет Вечерний Брест.





Полученные травмы оказались слишком тяжелыми - даже спешно прибывшая реанимационная бригада скорой помощи парнишке помочь уже не смогла, ребенок скончался. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.



