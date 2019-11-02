Есть повод! Сегодня - Всемирный день мужчин









Традиционно считается, что у мужчин есть только один праздник в году – День защитника Отечества. Если же вы не служили и никак не связаны с армией, то спешим вас обрадовать, ведь у вас есть шанс отметить “мужской вариант 8 Марта” – Всемирный день мужчин.





Этот праздник был учрежден по предложению бывшего президента СССР Михаила Горбачева в 2000-м году. И хоть этот праздник не обладает официальным статусом, “мужской день” празднуется ежегодно и достаточно широко.





В европейских странах и Америке существует альтернатива этому дню – Международный мужской день, 9 ноября.