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Есть повод! Сегодня - Всемирный день мужчин

Всемирный день мужчин принято отмечать в первую ноябрьскую субботу: в 2019 году этот праздник выпадает на 2 ноября.



Традиционно считается, что у мужчин есть только один праздник в году – День защитника Отечества. Если же вы не служили и никак не связаны с армией, то спешим вас обрадовать, ведь у вас есть шанс отметить “мужской вариант 8 Марта” – Всемирный день мужчин.

Этот праздник был учрежден по предложению бывшего президента СССР Михаила Горбачева в 2000-м году. И хоть этот праздник не обладает официальным статусом, “мужской день” празднуется ежегодно и достаточно широко.

В европейских странах и Америке существует альтернатива этому дню – Международный мужской день, 9 ноября.
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