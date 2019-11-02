Теперь Словакия запретила использование животных в цирке

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Активисты поблагодарили всех, кто их поддерживал на протестных акциях, высказали слова благодарности и политикам. Петицию подписали 54 тыс. человек. Словацкие защитники животных признают, что запрет цирков в стране - это общий большой успех.





Согласно постановлению, контроль за его реализацией возложен на ветеринарных инспекторов. Нарушителям грозит штраф до 20 тыс. евро.-



