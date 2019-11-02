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Теперь Словакия запретила использование животных в цирке

В Словакии вступило в силу постановление об использовании животных в цирковых представлениях. Оно запрещает выступления в шоу всех животных, кроме кошек, собак и хорьков, сообщает "МИР 24".

Фото из архива

Активисты поблагодарили всех, кто их поддерживал на протестных акциях, высказали слова благодарности и политикам. Петицию подписали 54 тыс. человек. Словацкие защитники животных признают, что запрет цирков в стране - это общий большой успех.

Согласно постановлению, контроль за его реализацией возложен на ветеринарных инспекторов. Нарушителям грозит штраф до 20 тыс. евро.-
belta.by
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