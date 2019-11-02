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Таможня нашла добро: гражданка Украины намеревалась вывезти с территории ЕАЭС культурные ценности

Незаконный вывоз с территории Евразийского экономического союза культурных ценностей пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска «Терюха».

Ценности нашли в пассажирском поезде «Санкт-Петербург – Киев». При устном опросе пассажир одного из вагонов заявил об отсутствии предметов, подлежащих декларированию. 


Вместе с тем, в личных вещах 50-летней гражданки Украины обнаружены книги «Новый медицинский календарь» 1892 года издания и «Екатерина II: ее происхождение, интимная жизнь и политика» 1895 года издания, а также четыре ложки из металла белого цвета, пишет gomel.customs.gov.by 

На одной из ложек на обратной стороне имеется клеймо «1884». 

Данные предметы по своему внешнему виду и датам изготовления были схожи с предметами, представляющими культурную ценность. Это и подтвердили результаты экспертизы, проведенной в Таможенной лаборатории. А еще эксперт установил, что ложки изготовлены из серебряного сплава. 


По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

 
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