Ценности нашли в пассажирском поезде «Санкт-Петербург – Киев». При устном опросе пассажир одного из вагонов заявил об отсутствии предметов, подлежащих декларированию.









Вместе с тем, в личных вещах 50-летней гражданки Украины обнаружены книги «Новый медицинский календарь» 1892 года издания и «Екатерина II: ее происхождение, интимная жизнь и политика» 1895 года издания, а также четыре ложки из металла белого цвета, пишет gomel.customs.gov.by





На одной из ложек на обратной стороне имеется клеймо «1884».





Данные предметы по своему внешнему виду и датам изготовления были схожи с предметами, представляющими культурную ценность. Это и подтвердили результаты экспертизы, проведенной в Таможенной лаборатории. А еще эксперт установил, что ложки изготовлены из серебряного сплава.









По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.











