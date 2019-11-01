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Рок семьи Кеннеди: теперь внучка умерла от наркотиков

В США стали известны подробности смерти Сирши Кеннеди-Хилл – внучки генерального прокурора США Роберта Кеннеди и внучатой племянницы президента Джона Кеннеди.

Сирша Кеннеди-Хилл (с ребенком на руках). Фото: foxnews.com

В организме 22-летней девушки, тело которой нашли 1 августа в родовом имении в Массачусетсе, обнаружили метадон, диазепам, нордиазепам, флюоксетин, норфлюоксетин и этанол. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, которое было опубликовано 1 ноября, пишет CNN.


Трагические происшествия преследуют семью Кеннеди. В 1944 году во время Второй мировой войны погиб старший брат Джона и Роберта Джозеф Кеннеди. В 1963-м был застрелен сам Джон, а в 1968-м – Роберт.
belsat.eu
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