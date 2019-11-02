Русалки и привидения в Беларуси? Топ-5 мистических мест

Interfax.by выбрал из них пятерку самых "хэллоуиновских" преданий.

Деревня вампиров





В 25 километрах от Пинска и всего в полукилометре от украинской границы расположена деревня Паре, известная как "деревня вампиров". Местное кладбище уникально тем, что часть старых могил накрыта "нарубами", дубовыми колодами. Эта традиция была связана с поверьями о вампирах - так еще в средневековье крестьяне защищали себя от кровопийц.

Призраки замурованных в стенах Гольшанского замка

Еще во время своей постройки в начале XVII столетия Гольшанский замок на Гродненщине обзавелся собственным привидением.





По легенде, во время строительства замкового костела одна стена постоянно обваливалась. Языческие традиции, несмотря на века христианства, сохранялись - и среди них была практика замуровывания животных, вроде кошек, в строения, что "гарантировало" их долговечность. Волхвы, с которыми проконсультировались строители, уверяли, что меньшая жертва, чем молодая женщина, на этот раз не будет достаточной.









Каменщики договорились, что замуруют ту из своих жен, которая придет первой. И так распорядилась судьба, что такой стала заботливая супруга самого молодого рабочего, принесшая ему обед.





С тех пор обитателям замка, а позже - жителям округи и путешественникам стала являться Белая панна.





А позже "пару" ей составил Черный монах. Как гласит предание, бедный юноша без памяти влюбился в княжну Гольшанскую. Девушка ответила ему взаимностью, а вот ее отец, узнав о связи дочери с бедняком, повелел замуровать его в замковой стене.

Призрак королевы





Пока долго стоявший в руинах Гольшанский замок еще только реконструируется (похоже, замурованные в его стенах несильно помогли), самый, пожалуй, известный призрак в белорусской мифологии можно повстречать в комфортных условиях. В популярнейшем среди туристов Несвижском замке действует гостиница. В официальный список предоставляемой ей услуг привидения не входят, однако, по местному поверию, у постояльцев большой шанс увидеть "Чорную панну".





В отличие от предыдущих легенд, эта основана на реальных событиях. Четыре столетия назад полюбили друг друга и стали тайно встречаться будущий король Речи Посполитой Сигизмунд Август и представительница могущественного магнатского рода Барбара Радзивилл. А позже они не в меньшем секрете от родных и обвенчались.









Что очень не понравилось матери Сигизмунда Боне Сфорца. Ее итальянская кровь вскипела, и происходившая из легендарной династии Медичи, она мгновенно нашла "решение проблемы", приказав лекарю захворавшей Барбары дать той вместо лекарства яд.





Король безумно тосковал по своей возлюбленной, и однажды обратился к черной магии, чтобы вызвать дух своей Басеньки. Чернокнижники, которые помогали Сигизмунду проводить колдовской ритуал, строго-настрого наказали ему не прикасаться к призраку. Однако когда привидение возникло перед ним, он не смог сдержать чувств и бросился к любимой, чтобы обнять.





С тех пор неупокоенный дух Барбары Радзивилл скитается по коридорам замка.

Подводная церковь





На окраине Могилева есть Святое озеро - самое большое на территории города.





Местные утверждают, что если в какой-либо из церковных праздников подойти к берегу Святого и прислушаться, то можно услышать еле уловимый звон колоколов. По легенде, на этом месте в древние времена стояла церковь, которая однажды ушла под воды внезапно появившегося озера.

Самое русалочье озеро





Легенды о русалках ходят по всей Беларуси. Однако самым русалочьим озером считается воспетая Адамом Мицкевичем в поэме "Гражина" Литовка, неподалеку от Новогрудка.





Согласно поверьям, в его водах утонуло множество девушек, которые не хотели сочетаться браком с нелюбимыми, которых им навязывала родня. Утонувшие превращались в русалок, коих, гласит предание, немало можно и по сей день встретить лунными ночами у берегов Литовки.

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