В Подмосковье трехлетняя девочка выжила после падения с 17-го этажа

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.





"Следственным отделом по Одинцову проводится проверка по факту падения из окна квартиры, расположенной на 17-этаже, трехлетней девочки. Ребенок получил множественные травмы и в настоящее время находится в тяжелом состоянии в больнице", - сказала Врадий.





По предварительным данным, во время инцидента девочка находилась в квартире одна. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пиш ет БелТА



