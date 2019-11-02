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Впечатляет! Хайди Клум шокировала костюмом на Хэллоуин

Для полного завершения образа актрисе понадобилось больше десяти часов и целая команда гримеров.
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Фото: EAST NEWS

Известная супермодель и актриса Хайди Клум получила в Сети титул королевы Хэллоуина за свой жуткий наряд. Весь процесс перевоплощения звезда показала на своей странице в Instagram.

Клум ровно 20 лет назад устроила первую вечеринку в честь Дня всех святых. С того времени звезда экспериментирует с нарядами.

В 2019 году Клум "переплюнула" саму себя. Модель нарядилась в костюм андроида с торчащими из тела металлическими частями, распоротым животом и ободранной кожей.

Образ дополнил "обнаженный мозг", соединенная скобками "разлагающаяся" кожа.

На перевоплощение актрисе понадобилось больше десяти часов. За процессом можно было наблюдать в витрине магазина Amazon Books в Нью-Йорке. Там команда визажистов перевоплощала Клум к вечеринке.
korrespondent.net
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