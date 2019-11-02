Четвертый месяц продолжается расследование по делу о взрыве во время салюта на День независимости. Все это время два сотрудника российской фирмы «Пиро-Росс» находятся в СИЗО. «Мы готовы на любые условия, лишь бы вытащить ребят из СИЗО, но меру пресечения не меняют, — отмечает собеседница. — И нет никакой конкретики, сколько их еще будут держать».





Обвиняемые по делу о взрыве — 25-летний Максимилиан Сапронов и 28-летний Константин Денисов. Оба имеют высшее образование, в компании «Пиро-Росс» работали несколько лет. Накануне Дня независимости они прибыли в Минск как консультанты.





Сестра Константина Денисова говорит, что для ее брата это была рядовая командировка.





— Они поехали для оказания технической помощи, — вспоминает Ирина. — Константин работал в фирме около четырех лет, профессионально занимался пиротехникой. Для него это была не первая такая командировка, то есть опыт у него был, — отмечает собеседница. — Как мы узнали о задержании? В интернете увидели статью, что в Минске произошел взрыв. Зная, что брат был там и что задержали российских ребят, сложили пазл. Я начала обзванивать друзей, разные организации, чтобы убедиться. А потом нам позвонили из Следственного комитета и все подтвердили.





По словам Ирины, каждый месяц родственникам дают одно свидание с Константином в СИЗО. Обсуждать условия содержания и уголовное дело они не могут: это запрещено внутренними правилами. По месту работы брата Ирине говорят: ребята помогали готовить фейерверочные изделия к запуску, их действия не могли привести к трагедии, к взрыву привели другие действия — неправильная закладка изделий в мортиры.





— Наши ребята не загружали фейерверк, этим занимались исключительно белорусские военные, — подчеркивает сестра Константина Денисова. — Они осуществляли подрезку изделий, то есть снимали оберточную бумагу, и прокатку. То же делали и белорусские военные. Но, насколько нам известно, кроме двух граждан России, по этому делу больше никто не задержан. Еще один важный момент: ребята работали на территории воинской части. За все мероприятие отвечал командир, который видел, что делают приглашенные специалисты и его подчиненные, но никаких замечаний не делал, то есть он нарушений не установил.





«Изначально завязали все на российского производителя». Мнение эксперта спустя месяц после ЧП на салюте

— Одна из версий — неправильная зарядка изделий. Если шары не лезли в трубу, все зависит от физической силы. То есть кто-то не смог пропихнуть, а кто-то смог. Шар мог застрять в трубе, где и произошел взрыв. Ни мой брат, ни Максимилиан не загружали заряды в трубы. Это делали белорусские военные, проверять должны были их командиры. По этому вопросу высказалось также Министерство обороны Российской Федерации: опытным путем установлено, что действия подобного характера не могут привести к взрыву.









Ирина отмечает, что ее брат сотрудничает со следствием: дает показания, участвует в следственных действиях. Сам обвиняемый и его семья рассчитывали, что меру пресечения ему изменят.





— Мы адвокатам сказали, что готовы на любые условия, чтобы вытащить из СИЗО ребят: и снять квартиру в Минске, и выплатить залог, — но нам отказывают. Думаю, их держат, потому что они граждане другой страны. Мы бы хотели, чтобы наши ребята достойно проходили следственные действия, могли отстоять свои права. Сейчас они находятся в замкнутом депрессивном пространстве, в давящей обстановке, где, грубо говоря, сходят с ума. Следователь говорит, что продолжаются экспертизы по делу. Как долго это будет длиться еще, мы не знаем, и никто нам не говорит.





Известно, что компания «Пиро-Росс» предоставила следствию всю необходимую техническую документацию, следователь приезжал в Россию, чтобы допросить руководство.





Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», сотрудники которой заявляли, что во время салюта в Минске применялись фейерверки собственного производства 2017 года выпуска. Компания осуществляет поставки продукции для нужд Минобороны Беларуси много лет, сумма контракта — около 20 млн российских рублей (свыше 300 тысяч долларов).





По версии следствия, купленные заряды для салюта не подходили под мортиры, поэтому представители российской компании-поставщика, а также белорусские военнослужащие, которые готовили салют, обрезали заряды и укатывали их о твердую поверхность, хотя манипуляции с профессиональным пиротехническим изделием в виде разборки и доработки запрещены. Кроме того, глава СК Иван Носкевич отмечал, что часть изделий были с истекшим сроком годности.





— Достоверно установлено, что сами заряды перед тем, как были опущены в мортиры, подвергались механическому воздействию, которое не предусмотрено технической документацией, — заявил Носкевич. — Как представители российской фирмы, так и наши военнослужащие по их рекомендации подвергали заряды обрезанию, укатывали их о твердую поверхность, чтобы они поместились. Нам предстоит выяснить технические причины взрыва: эти ли действия привели к взрыву.









— По гражданским нормативным правилам, манипуляции с профессиональным пиротехническим изделием в виде разборки, доработки и т.д. — запрещены. Тем более на таких ответственных объектах, — отмечал в комментарии TUT.BY Константин Морозов, директор компании «Кальвин». 3 июля его сотрудники работали с поддерживающим фейерверком у гостиницы «Беларусь» в Минске. — Это все-таки не полигон и не съемка фильма, где присутствует ограниченный круг специальных и обученных лиц. 3 июля посмотреть на салют пришла многотысячная публика. По технической документации, чертежам и химсоставу можно заранее все понять, поэтому вопросы не только к тем, кто заряжал, но и к тем, кто закупал и контролировал этот процесс. Также могла сыграть роль парусность, в тот день было ветрено, и возвышение на 1,2−1,5 м от уровня земли пусковой платформы. Обвинение предъявлено двум сотрудникам российской компании «Пиро-Росс», это компания с хорошей репутацией, она давно на рынке. Нужно понимать, что два человека физически не смогли бы изменить все изделия.





Денисову и Сапронову предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 УК, санкция статьи предусматривает наказание от 2 до 7 лет лишения свободы). По данным TUT.BY, россияне не признают вину.





Два белоруса, имевших отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, заявляли в августе в СК. Были ли в итоге им предъявлены обвинения, в Следственном комитете не сообщают. Известно только, что следствие по делу продолжается.



