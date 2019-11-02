Девочка найдена. В Минске нашли пропавшую 12-летнюю школьницу
Милиция разыскивали в Минске 12-летнюю школьницу, которая сегодня ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Как сообщает Центральное РУВД, девочку нашли.
12-летняя Александра Якубовская живет на улице Леси Украинки в столице. Днем она вышла из дома и пропала. Ее разыскивали семья и милиция.
Правоохранители не исключили, что девочка находится в каком-нибудь торговом центре, как часто бывает с подростками.
«Ранее без вести пропавшая Якубовская Александра Юрьевна найдена. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана родителям», — сообщили вечером в РУВД.
00:09 02/11/2019
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