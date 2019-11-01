Вы видели белку-альбиноса? В лесу Шотландии нашли редкого грызуна

Фото: NESBIP





На востоке Шотландии зоозащитникам удалось снять редкий кадр - белку белого цвета, сообщает 1 ноября русская служба BBC.

По заключению экспертов, это скорее красная, чем серая белка. Ведь на косточках ушей отсутствует серый пигмент.

Белку нашли экоактивисты, занимающиеся защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии. Теперь им остается выяснить, действительно ли это белка-альбинос с красными глазами.









«Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза. В любом случае, это редкая и удивительная находка», – сказал зоозащитник Гвен Маггс.

«Частично белые животные (воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи) время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы», – отметил Алекс Стюарт, координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию.



