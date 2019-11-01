В Минске открыли 26-й кинофестиваль «Лістапад»





Четверть века форум отмечал в прошлом году, а в этом – дата поскромнее, поэтому в организации фестиваля решили обойтись без излишеств. На красной дорожке из знакомых лиц – преимущественно белорусские селебрити. Звезд мирового кинематографа в этом году не ждали. Накладно принимать таких гостей.





Зато программа как всегда отменная – настоящий праздник для киноманов! В ней найдутся и редкие белорусские картины, которых не отыщете ни в Сети, ни в афишах кинотеатров в нефестивальное время, отборные произведения режиссеров со всего мира, ленты из лонг-листа «Оскара» …





На отдельные фильмы белорусских авторов билеты разлетались с такой скоростью, что даже приходилось по ходу дела менять зал – с большим количеством мест. И, если в прошлом году ажиотаж был вокруг «Хрусталя» минчанки Дарьи Жук, то в нынешнем — особым спросом пользовались билеты на фильмы белоруса Андрея Кутило «Стриптиз и война» (основной конкурс документального кино) и «Summa» (Национальный конкурс документального кино). А еще говорят, что белорусам неинтересно отечественное кино!









Задолго до начала церемонии на улице разместилась импровизированная съемочная площадка — аниматоры зазывали прохожих сняться в массовке и сделать несколько памятных снимков.





Красная дорожка — в холле кинотеатра «Москва». Правда ее нет, не расстелили… наклеили. Да и красоваться в вечерних туалетах звезды кино могли разве что только перед коллегами и журналистами. Раньше, кстати, было не так: церемонию проводили во Дворце Республики – путь к палацу и устилали паласом. Тогда увидеть любимых актеров могли все желающие, даже случайные прохожие.





Первыми перед фотокамерами появились народный артист Беларуси, режиссер Александр Ефремов и его супруга Валерия Арланова – это уже тоже традиция. Элегантная Валерия в прошлом году блистала в красном, на сей раз — в утонченном чёрном наряде.





— На одном из прошлых фестивалей я была членом жюри в основном конкурсе игрового кино, единственная из белорусов, — рассказала актриса Купаловского театра Тамара Миронова. — Тогда победили румыны. У них очень сильная игровая школа. В этом году хотела бы увидеть работы молодых белорусских кинематографистов и, конечно, посмотрю фильм-открытие «Отец».





— Моя работа «Данте. Беатриче» участвует в Национальном конкурсе — анимационном, — уточнила мультипликатор Ирина Кодюкова. — Несмотря на то, что работа свежая — создана совсем недавно — она приняла участие уже в двух фестивалях. Премьера состоялась в Грузии. На мой взгляд, мультфильм будет интересен зрителям разных возрастов, ведь история о любви.









В зрительном зале с креслами в цвет дорожки публику встречал ведущий Евгений Перлин. Для оглашения приветствия Президента Беларуси Александра Лукашенко на сцену пригласили заместителя премьер-министра Игоря Петришенко. В приветствии Глава государства подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами.





«Постоянно развиваясь, расширяя диапазон стран-участниц, он остается верным своим традициям, в основе которых лежат принципы духовности и гуманизма. Визитной картой фестиваля всегда были и остаются высокий профессионализм, стремление к познанию человеческих ценностей, открытый и заинтересованный диалог творческой интеллигенции, признанных мастеров и молодого поколения», — отмечается в приветствии.





Приветственный адрес вручили председателю фестиваля Геннадию Давыдько. Не обошлось и без битья посуды: тарелка с автографами участников, встретившись со штативом кинокамеры, разлетелась вдребезги. Эту миссию возложили на Геннадия Давыдько.









— 26 лет назад группа энтузиастов во главе с Ростиславом Янковским решила, что у нас должен быть свой кинофестиваль. Как будто в стране в тот период — разрухи — не было других проблем. Но Президент поддержал эту идею. Помню первый «Лістапад» — его организовали в кинотеатре «Октябрь». Тогда в зале все сидели в пальто, потому что не было даже отопления… А теперь «Лістапад» — масштабный международный форум, который продолжает развиваться, — отметил Г. Давыдько. — Хорошего всем фестиваля!





Сразу после торжественной церемонии зрителям представили фильм «Отец» болгарских режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вылчанова. Он, кстати, участвует в основном конкурсе игровых фильмов.





Традиционно конкурсная программа «Лiстапада» включает четыре секции: игрового кино (основной конкурс и конкурс дебютных фильмов «Молодость на марше»); документального кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол); конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк»; национальный конкурс (игровые, документальные и анимационные фильмы).





Ежегодно кинофорум посещают 40 000 человек. В 2019-ом он продлится до 8 ноября. За неделю зрителям представят 154 картины из 50 стран. Информационный партнер фестиваля – агентство «Минск-Новости». Учредители ММКФ — Министерство культуры Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет.





Фото Тамары Хамицевич







