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Почему в Беларуси не хотят принимать закон для людей с инвалидностью?

Правительство Беларуси вместе с общественными организациями уже два года работает над законом о людях с инвалидностью. Закон, задуманный как антидискриминационный и правозащитный, может превратиться в стандартную «социалку».

Почему в Беларуси не хотят принимать закон для людей с инвалидностью?
Фото: pixabay.com

Зачем нужен такой закон?

Беларусь в 2016 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью. Один из шагов по внедрению Конвенции в белорусскую действительность – принятие соответствующего законодательства, которое бы отстаивало права людей с инвалидностью и не позволяло бы их дискриминации. Работа над таким законом началась летом 2017 года – спустя год после ратификации Конвенции, пишет Белсат.

Помимо Министерства труда и социальной защиты, над законом работали ряд белорусских общественных организаций, занимающихся инвалидностью: Белорусское товарищество инвалидов по зрению, Белорусское общество глухих, Офис по правам людей с инвалидностью и другие. При обсуждении закона были учтены уже существующие белорусские нормы и международный опыт.

– Этот закон должен закрепить недопустимость дискриминации и правовой подход к рассмотрению инвалидности, – говорит Сергей Дроздовский, директор Офиса по правам людей с инвалидностью и один из авторов закона.

Сергей Дроздовский. Фото: Belsat.eu

Что получилось не так ли?

Поломалось много копьев касательно терминологии, которая должна использоваться в законе. Оспаривалось даже название: будет ли «закон о людях с инвалидностью» или «закон об инвалидах». Государственные органы настояли на термине «инвалид». Их главный аргумент: Беларусь подписала «Конвенцию о правах инвалидов» Это был перевод на русский язык, один из официальных языков ООН.

Едва ли не полностью утрачена антидискриминационная часть закона – хотя она должна была стать одной из основных. Предусматривалось подробное описание, что такое дискриминация людей с инвалидностью и как с ней можно бороться. В результате на данный момент в законе есть только определение термина дискриминация. Причем прописали его довольно интересным образом. В законе отмечено, что не является дискриминацией, но не дано определение термина. По мнению Сергея Дроздовского, это сделано потому, что чиновники боятся обвинений в дискриминации.


В этом законе у человека с инвалидностью по-прежнему нет самостоятельности. У него нет определенных сил и возможностей для решения своих проблем.

В законе почти никак не упоминаются потребности и особенности людей с ментальной или интеллектуальной инвалидностью – например, ДЦП, расстройствами аутична спектра.

— В целом этот закон чрезвычайно слабо соответствует структуре Конвенции. А если уж и закон не чувствителен к проблемам доступа людей с инвалидностью к правовой помощи, наличию психоневрологических интернатов и другого, то как мы можем требовать этого от общества, – говорит Дроздовский.

Но есть и хорошая сторона

В закон попала довольно значительная вещь: в текущей версии предусматривается создание специального совета, который будет регулировать вопросы инвалидности на местном уровне. Впервые появилось определение «общественное объединение инвалидов» – теперь это будут те организации, в которых не менее 50% членов имеют инвалидность. По новыму закону везде в Беларуси должны появиться оборудованные парковки для людей с инвалидностью.

Также закон предусматривает создание центров социальной реабилитации в каждом районе. В них человек с инвалидностью получит помощь и поддержку в сложной ситуации и даже сумеет освоить новую профессию.

— Но вид этих центров не определен. Мы как представители общественных организаций настаиваем, что такие центры должны быть созданы при поддержке третьего сектора. Но пока что учреждения делаются как полностью государственные, – отмечает эксперт.

На какой стадии закон и когда он будет принят

Сейчас закон находится на стадии общественных обсуждений (до 2 ноября). Он опубликован на сайте pravo.by вместе с сопроводительной информацией о нахождении на рассмотрении в Палате Представителей. Депутаты рассматривают последнюю версию, которая прошла Совет Министров и Администрацию президента. Общественные организации направили в Палату Представителей все предложения, в том числе и спорные, которые не нашли согласия.

Сказать, когда точно закон будет принят, эксперту сложно. По словам Дроздовского, тот факт, что закон обсуждается именно сейчас, когда у депутатов почти заканчивается срок полномочий, может значить ускорение принятия.

Прогноз Сергея Дроздовского довольно пессимистичный.

— Зачастую депутаты принимают законы за один день в два чтения. Пересталяют фразы или добавляют что-то позитивное. Но сомневаюсь, что закон будет антидискриминационным и правозащитным. Вероятно, он останется в своем нынешнем виде, о том, как государству нужно управлять системой помощи людям с инвалидностью. А не правозащитным.

Ксения Тарасевич
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