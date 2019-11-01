Чтобы поддержать инициативу есть еще 34 дня, затем ее направят с Совет Министров.
Более 9 тыс. белорусов высказались за выходные 31 декабря и 2 января
Граждане Беларуси создали петицию с предложением к правительству сделать 31 декабря и 2 января выходными днями без переносов.
На данный момент под петицией стоит 9240 подписей.
Согласно текущему графику переноса рабочих дней в 2020 году, в январе белорусов ожидают две рабочие субботы: 4 января за 2 января и 11 января за 6 января. Еще одна рабочая суббота будет 4 апреля — за 27 апреля.
19:35 01/11/2019
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