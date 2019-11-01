Граждане Беларуси создали петицию с предложением к правительству сделать 31 декабря и 2 января выходными днями без переносов.





На данный момент под петицией стоит 9240 подписей.





Согласно текущему графику переноса рабочих дней в 2020 году, в январе белорусов ожидают две рабочие субботы: 4 января за 2 января и 11 января за 6 января. Еще одна рабочая суббота будет 4 апреля — за 27 апреля.







