Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Чтобы поддержать инициативу есть еще 34 дня, затем ее направят с Совет Министров.

Более 9 тыс. белорусов высказались за выходные 31 декабря и 2 января

Граждане Беларуси создали петицию с предложением к правительству сделать 31 декабря и 2 января выходными днями без переносов.

На данный момент под петицией стоит 9240 подписей.

Согласно текущему графику переноса рабочих дней в 2020 году, в январе белорусов ожидают две рабочие субботы: 4 января за 2 января и 11 января за 6 января. Еще одна рабочая суббота будет 4 апреля — за 27 апреля.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкі 30 10 2019
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru