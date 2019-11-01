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В Беларуси 27% населения – пенсионеры

С 2010 года соотношение населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста значительно поменялось.

 Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков на «Кастрычніцкім эканамічным форуме».

— В 2018 году 15,2% населения Беларуси составляли люди в возрасте 65 лет и старше. С 2010 г. показатель данной категории людей увеличился на 1,5%. По оценкам демографов, к 2030 г. каждым пятым белорусом будет гражданин в  возрасте старше 65 лет. Мы должны к этому готовиться, — сказал В. Ковальков, напомнив, что Беларусь относится к странам с интенсивно стареющим населением.

фото носит иллюстрационный характер

Замминистра отметил, что в 2000 г. в Беларуси на одно лицо старше трудоспособного возраста приходилось 2,7 трудоспособных. Данный показатель начал стремительно сокращаться, в 2015 г. он составил уже 1 к 2,3. В настоящее время пенсию получает каждый четвертый белорус.

— Если бы мы не предприняли никаких мер, то к 2030 г. на одного гражданина нетрудоспособного возраста приходилось бы 1,8 трудоспособного. Поэтому мы приняли достаточно сложное решение о повышении пенсионного возраста, — рассказал В. Ковальков.


Изменение соотношения в негативную сторону привело к дефициту средств в Фонде социальной защиты населения (именно из него берутся деньги на выплату пенсий). Чтобы не усугублять проблему, начиная с 2017 г., в Беларуси повышается пенсионный возраст. До 2022 г. страна выйдет на пенсионный возраст в 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Замминистра напомнил, что Польша смогла справиться с дефицитом бюджета только путем повышения пенсионного возраста.

— К сожалению, другой возможности нет. Начатая реформа [по повышению пенсионного возраста, — прим. ред.] уже дала свои результаты», — резюмировал В. Ковальков.
Кристина Сухаревич
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