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Немецкую авиабомбу нашли строители в Минске

Авиабомбу нашли строители 1 ноября во время работ на ул. Аэродромной, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе внутренних войск МВД.


На место прибыли саперы взрывотехнического центра внутренних войск. Специалисты определили, что перед ними 50-килограммовая немецкая авиабомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Авиационный боеприпас аккуратно доставили на подрывную площадку, где уничтожили.
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