Немецкую авиабомбу нашли строители в Минске





На место прибыли саперы взрывотехнического центра внутренних войск. Специалисты определили, что перед ними 50-килограммовая немецкая авиабомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Авиационный боеприпас аккуратно доставили на подрывную площадку, где уничтожили.



