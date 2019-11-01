Немецкую авиабомбу нашли строители в Минске
Авиабомбу нашли строители 1 ноября во время работ на ул. Аэродромной, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе внутренних войск МВД.
На место прибыли саперы взрывотехнического центра внутренних войск. Специалисты определили, что перед ними 50-килограммовая немецкая авиабомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Авиационный боеприпас аккуратно доставили на подрывную площадку, где уничтожили.
18:59 01/11/2019
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