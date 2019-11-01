Он уедет жить в Лондон? Григорию Лепсу запретили приезжать в Латвию

Григорий Лепс

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В посте отмечается, что решение принято на основании оценки учреждений госбезопасности и второй части статьи 61 пункта закона об иммиграции. Запрет введен на неопределенный срок.





В мае Григория Лепса внесли в список нежелательных лиц в Литве. Как пояснил вице-министр иностранных дел страны Дарюс Скусявичюс, причиной подобного решения стало «то, что инкриминируется ему в США».



