Католики по традиции отмечают его 1 ноября, а православные верующие – в третью субботу после Покрова (в этом году – 2 ноября). Но истоки этой даты – еще в язычестве.





Это таинственный белорусский праздник, который посвящен загробному миру и корнями глубоко уходит в традиции, когда хранителями и защитниками рода считались предки.





В этот день, по поверью, чистые души умерших выходят из могил, чтобы присоединиться к своей семье за поминальным столом. А грешным душам будет позволено только понаблюдать за трапезой из окна.





В этот день во многих белорусских домах на столе появятся фотографии родственников, рядом с которыми будет стоять чарка с хлебом и солью. Это значит, что в доме ждут к застолью «дедов».





Как провести день поминовения правильно? Мы собрали несколько основных примет.





Накануне праздника





Наши предки тщательно убирали дом (особенно красный угол, где хранятся иконы), выносили мусор, готовили специальные блюда и мылись в бане. Причем, после того, как в баню сходит последний член семьи, там ставили ведро чистой воды и готовили новый веник, чтобы души предков могли прийти и помыться.





Стол на Дзяды





В этот день было принято ставить поминальный стол под ближайшей к красному углу балкой, на которой записаны или вырезаны имена умерших членов семьи.





Мужская половина семьи садилась с правой стороны стола, а женская – с левой, ближе к печке, и обязательно по возрасту. Также домочадцы старались располагаться не близко один к одному, а на некотором расстоянии, чтобы между ними могли сесть души умерших.





После того, как все собрались, старший член семьи зажигал свечку, припасенную с праздника Сретения, зачитывал имена покойников, начиная от красного угла (начало балки), и приглашал их за стол.





Во время поминального вечера принято было вспоминать умерших добрыми словами, рассказывать интересные истории из их жизни, напоминать про советы, которые они давали.





В конце ужина хозяин должен был наполнить водой деревянный кубок, накрыть его рушником, подойти ко входным дверям, попрощаться с душами предков и вылить воду в сторону кладбища.





Блюда на поминальном столе





Осенние Дзяды еще называли «толстой субботой», потому как хозяйки к этому дню готовили различные разносолы.





Считалось, что на столе общее число блюд должно было быть нечетным (как признак присутствия умерших), но подаваться они должны были на двух тарелках каждое (символика живых).





Важное место на поминальном столе занимали кутья, блины, различные поливки, клецки с душами. В некоторых регионах варили свиную голову.





Всю еду, которая стояла в этот день на столе, нужно было обязательно попробовать.





Что нельзя было делать на Дзяды?





1. Выходить из-за стола раньше остальных. Наши предки считали, что вставать нужно всем одновременно, потому как верили, что тот, кто первым это сделает, тот умрет.





2. Ставить ноги на перекладины в столе, так как там могли сидеть души предков.





3. Убирать остатки еды со стола до следующего утра и поднимать крошки, которые упали на пол. Считалось, что на ужин придут умершие родственники. Утром на следующий день еду отдавали домашним животным или относили на кладбище. В семьях, где были утопленники, остатки еды могли выбрасывать в водоем.





4. Во многих местностях верили, что нельзя класть ложку выемкой вверх, иначе умершие предки перевернуться в могилах.









Погода на осенние Дзяды





Если погода на Деды осенью будет теплой, то вся зима будет с оттепелями.





Если Дмитриев день будет без снега, то и Пасха будет теплой. А если день выдастся снежным, то на Святую (Пасхальную) субботу так будет.





В народе говорили: если Дмитрий со снегом, то жди поздней весны.